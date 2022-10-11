11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı kontrollerde 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 14:09
Takip Et

Hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
+
Aa
-

Bismil’in farklı noktalarında yürütülen önleyici faaliyetler çerçevesinde Kardeşlik Parkı içerisinde görev yapan Çevik Kuvvet Büro Amirliği görevlileri, durumundan şüphelenerek kontrol ettikleri şahsı aranma kaydı bulunması nedeniyle gözaltına aldı.

Gözaltına alınan A.I.(26) isimli şahısla ilgili Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan detaylı araştırmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 bin lira adli para cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen A.I(26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
1
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
2
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
3
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Motorine bir zam daha geldi
4
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
5
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
6
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
7
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
﻿AKM'de muhteşem konser
﻿AKM'de muhteşem konser
﻿AKM'de muhteşem konser
﻿İBB Kültür Merkezleri'nde her hafta ücretsiz etkinlik
﻿İBB Kültür Merkezleri'nde her hafta ücretsiz etkinlik
﻿İBB Kültür Merkezleri'nde her hafta ücretsiz etkinlik
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Kadıköy Metrosu'ndaki bıçaklı saldırganın cezası belli oldu
﻿Kadıköy Metrosu'ndaki bıçaklı saldırganın cezası belli oldu
﻿Kadıköy Metrosu'ndaki bıçaklı saldırganın cezası belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.