Hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bismil’in farklı noktalarında yürütülen önleyici faaliyetler çerçevesinde Kardeşlik Parkı içerisinde görev yapan Çevik Kuvvet Büro Amirliği görevlileri, durumundan şüphelenerek kontrol ettikleri şahsı aranma kaydı bulunması nedeniyle gözaltına aldı.



Gözaltına alınan A.I.(26) isimli şahısla ilgili Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan detaylı araştırmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 bin lira adli para cezasının bulunduğu ortaya çıktı.



Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen A.I(26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.