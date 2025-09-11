Hapis cezası bulunan firariler Niğde’de yakalandı

Yapılan operasyon kapsamında, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından aranan ve 25 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Y. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Çeşitli suçlarla aranan 5 şüpheli yakalandı! 63 yılı aşkın hapis cezası...
Kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı!
Kapkaç ve yağma suçundan aranıyorlardı! 2 firari hükümlü yakalandı