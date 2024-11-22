Hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde "kasten adam öldürmek" suçundan 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü, kovalama sonucu yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde "kasten adam öldürmek" suçundan 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü, kovalama sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "kasten adam öldürmek" suçundan 8 yıl 10 hapis cezası bulunan Ömürcan Demir(20), Altınkaya Mahallesi Elekçi Yokuşu'nda kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinden bir adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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