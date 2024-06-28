Hapis cezası olanlara operasyon

Kaynak: İHA
Hapis cezası olanlara operasyon

Aydın’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İncirliova İlçe emniyetine bağlı olan ekipler haklarında hapis cezası bulunan şahıslar hakkında denetimlerine devam ediyor. Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı suç kaydı bulunan 34 yaşındaki şahıs Acarlar Mahallesinde kovalama sonucunda yakalandı. Aynı gün içerisinde 11 suç kayıtlı 1 yıl 8 ay hapis cezalı 30 yaşındaki şahsı yakaladı.

Bunlar ile beraber yakalan 2 şahsın emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw236052-01.jpg

Son Haberler
Mert Hakan Yandaş Mourinho'ya öyle bir cevap verdi ki Spor
Mert Hakan Yandaş Mourinho'ya öyle bir cevap verdi ki
Elektrik zammına tepki yağdı. 'Mehmet Şimşek aklını başına almalıdır' Gündem
Elektrik zammına tepki yağdı. 'Mehmet Şimşek aklını başına almalıdır'
Dursun Özbek imzayı attı. Dev anlaşma açıklandı Spor
Dursun Özbek imzayı attı. Dev anlaşma açıklandı
Beşiktaş imzayı attırdı Spor
Beşiktaş imzayı attırdı
Millilerin nereye kadar gideceğini açıkladı Spor
Millilerin nereye kadar gideceğini açıkladı
Kenan Yıldız 'ilk kez' dedi. Canlı yayında yaptı Spor
Kenan Yıldız 'ilk kez' dedi. Canlı yayında yaptı
Japonların dev şirketine Rekabet Kurulu'ndan milyonlarca lira ceza Ekonomi
Japonların dev şirketine Rekabet Kurulu'ndan milyonlarca lira ceza