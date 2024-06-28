Hapis cezası olanlara operasyon

Aydın İncirliova İlçe emniyetine bağlı olan ekipler haklarında hapis cezası bulunan şahıslar hakkında denetimlerine devam ediyor. Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 13 ayrı suç kaydı bulunan 34 yaşındaki şahıs Acarlar Mahallesinde kovalama sonucunda yakalandı. Aynı gün içerisinde 11 suç kayıtlı 1 yıl 8 ay hapis cezalı 30 yaşındaki şahsı yakaladı.

Bunlar ile beraber yakalan 2 şahsın emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.