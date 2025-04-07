Hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kaynak: İHA
Hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, konutta silahlı yağma, hırsızlık ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından 16 ayrı kaydı bulunan ve hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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