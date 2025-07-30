Hapis cezasıyla aranan şahıs Nazilli’de yakalandı

Kaynak: İHA
Hapis cezasıyla aranan şahıs Nazilli’de yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 ayrı suçtan aranan şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Parada Sahtecilik" ve "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma Taşıma ve Bulundurma" suçundan aranan ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (38) isimli şüpheli şahıs Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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