Hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar'da bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma ekipleri yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde O.Ş.B., isimli şahsın bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası olduğu belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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