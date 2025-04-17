Hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespitine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde hakkında hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, "Vergi Usül Kanu'na muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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