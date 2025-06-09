Hapis cezasıyla her yerde aranıyordu! Operasyonla yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hapis cezasıyla her yerde aranıyordu! Operasyonla yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 yıl 7 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 yıl 7 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 04 Haziran 2025 günü Çeltiksuyu Köyünde icra edilen devriye faaliyetinde yapılan kimlik kontrolü sonucunda; "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan 2 yıl 7 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.B. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

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