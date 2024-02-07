Hapishane tarzında kafe yaptılar. Ülke komple delirdi

Hapishane konseptli kafe Bursa'da açıldı. Hapishane konseptli kafeye gençler yoğun ilgi gösterirken kafede garsonlar gardiyan ve mahkum kıyafetleriyle hizmet verdiği ortaya çıktı.

İçerisinde hücrelerin de olduğu kafeye gelen müşterilerin istediği mahkum kıyafetlerini giyerek istediği bölümde fotoğraf çektirebildiği ifade edildi.

BİR ANDA POPÜLER OLDU

"Haft Coffee" isimli mekanın ilk olarak Yalova'da açıldığı belirtilirken müşterilerin çektirdiği fotoğraflarda sosyal medyada gündem oldu ve kafenin popülaritesi bir anda arttı.

İkinci olarak Bursa Görükle'ye açılan kafeye ilginin yoğun olduğu belirtildi. Garsonlar gardiyan ve mahkum kıyafetleriyle hizmet verdi. O anların videosu da sosyal medyada gündem oldu.

MÜŞTERİ İSTEDİĞİ MAHKUM KIYAFETİNİ GİYİYOR

İçerisinde hücrenin de olduğu kafeye gelen müşteriler, mekanda bulunan ve sık sık dezenfekte edilen mahkum kıyafetleri giyerek istediği bölümde fotoğraf çektirdi.

Müşterilerin çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca herkesin odak noktası oldu.

"SİZ HİÇ HAPSE GİRDİNİZ Mİ?"

O anları sosyasl medya hesabından paylaşan bir kadın sözlerine "Siz hiç hapse girdiniz mi?" diye başladı ve "Bursa'da yeni açılan hapishane konseptli kafe her zaman girebilirsiniz" dedi.

Annesi ve babasıyla kafeye giden genç kız mahkum kıyafeti giyerek annesine "Bana hiç temiz çamaşır getirdiniz mi?" dedi, annesi ise "Getirdim kızım" ifadelerini kullandı.

Kafeyi şu sözlerle açıkladı:

Keşfettiğimde çok ilgimi çekti. Özel konseptli olduğu için fiyatlar uçuk sandım ama öyle değilmiş. Tatlı ve kahve lezzeti harika.

Dekorasyon ve menüdeki isimlere de hayran kaldım, hapishane kıyafetleri giyip fotoğraf da çektirebilirsiniz.