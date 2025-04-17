Fransa'da hapishanelerde yer kalmadı. Prefabrik cezaevi dönemi başlıyor

Düzenleme: Kaynak: Artı33
Fransa'da hapishanelerde yer kalmadı. Prefabrik cezaevi dönemi başlıyor

Fransa’da cezaevlerindeki aşırı doluluk sorununa çözüm olarak prefabrik hapishaneler inşa ediliyor. Adalet Bakanı Darmanin, maliyet etkin bu yapılarla 3.000 yeni yer oluşturulacağını duyurdu.

Fransa, cezaevlerindeki aşırı doluluk krizine karşı yenilikçi bir çözümle harekete geçti. Adalet Bakanı Gérald Darmanin, prefabrik cezaevleri inşa edilerek mahkum sayısındaki artışa çözüm bulunacağını açıkladı. Ülkede 1 Mart 2025 itibarıyla 62.539 kapasiteli cezaevlerinde 82.152 mahkum bulunuyor.

Bu durum, bazı tesislerde doluluk oranını yüzde 160’a kadar çıkarıyor ve 4.850’den fazla mahkum yerde yatmak zorunda kalıyor. Cezaevi krizinin devlete yıllık maliyeti ise 4 milyar Euro’yu aşıyor.

İlk etapta, kısa süreli hapis cezası alanlar ve yarı açık cezaevi statüsündeki mahkumlar için 3.000 yeni yer oluşturulacak. Pilot proje olarak Aube bölgesindeki Troyes kentinde 50 kişilik bir prefabrik tesis kurulacak. Darmanin, bu yapıların geleneksel cezaevlerine göre yarı yarıya daha ucuz olduğunu vurguladı.

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Klasik bir cezaevi yeri 400.000 Euro’ya mal olurken, prefabrik tesislerde bu maliyet 200.000 Euro’ya düşüyor. Ayrıca, bu yapılar daha hızlı inşa edilebiliyor.

Cezaevlerindeki doluluğun temel nedeni, son yıllarda artan sert yargı kararları. Aile içi şiddet, trafik suçları ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar gibi suçlarda cezalar ağırlaştı, bu da mahkum sayısını artırdı. Elektronik kelepçe ve kamu hizmeti gibi alternatif cezalar ise bu artışı dengelemekte yetersiz kaldı.

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Fransa, prefabrik cezaevleriyle hem insan hakları ihlallerini azaltmayı hem de ekonomik yükü hafifletmeyi hedefliyor. Uzmanlar, bu adımın geçici bir çözüm olduğunu, uzun vadede ise ceza infaz sisteminde kapsamlı reformlar gerektiğini belirtiyor.

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