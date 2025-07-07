Hapishaneye mektupla uyuşturucu soktular: Yalaya yalaya kafayı buldular

İrlanda'nın Roscommon bölgesindeki Castlerea Cezaevi'nde, sentetik uyuşturucu içeren mektupların mahkûmlara ulaşmasıyla yeni bir kaçakçılık yöntemi ortaya çıktı.

İrlanda’daki Castlerea Cezaevi'nde mahkûmlar, sentetik uyuşturucuyla emdirilmiş mektupları alarak onları küçük parçalara ayırıp yiyor. Irish Mirror’a konuşan bir kaynak, bu yeni yöntemin geleneksel güvenlik kontrollerinden kaçabildiğini, çünkü kullanılan maddenin tespit edilmesinin son derece zor olduğunu belirtti.

Daha önce yapbozlar ve LSD emdirilmiş hediyelik eşyalarla benzer yöntemler kullanan mahkûmlar, şimdi sahte avukat mektuplarını da bu yöntemle suistimal ediyor. Cezaevi yönetimi, birçok mektubu açarak kopyasını vermeye başladı. Ancak yeni uyuşturucunun iz bırakmaması, kontrolleri etkisiz hale getiriyor.

İrlanda Cezaevi Hizmeti Sözcüsü, rastgele ve istihbarata dayalı aramaların artırıldığını, uyuşturucu ve yasaklı madde girişinin önlenmesine kararlı olduklarını açıkladı. Ayrıca vatandaşlara, gizli ihbar hattı aracılığıyla bilgi verme çağrısında bulunuldu.