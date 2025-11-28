İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) 'yolsuzluk' iddialarına yönelik düzenlenen ve 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 3 bin 900 sayfalık iddianamenin UYAP'a girilen bölümlerinde şoke eden bir ifadelere yer verildi.

Emniyet tarafından dosyayla ilgili hazırlanan Fezlekeli Tahkikat Evrakı'nda Gezi Direnişi davasından 42 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'dan sonra her gün televizyon ekranlarında olan gazeteci Şükrü Küçükşahin de firari olarak yer aldı.

CHP'Lİ EMİR'DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Kahraman ve Küçükşahin'in 'firari' olarak gösterilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

"Bir ülkede aynı insan hem AYM kararlarına rağmen yıllardır cezaevinde tutuklu hem de dosyada “firari” olabilir mi?

İBB davasıyla tanışın!

Tayfun Kahraman cezaevinde ama “firari”.

Şükrü Küçükşahin her gün ekranda ama yine “firari”.

UYAP’a girmeye, televizyon açmaya üşenenler kumpas kurmaya çalışınca zaman ve mekan işte böyle bükülüyor"