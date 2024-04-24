Hapisten çıktı ilk kez görüntülendi

Hapisten çıktı ilk kez görüntülendi
Kaynak: Patronlar Dünyası
Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmek suçundan hapis cezasına çarptırılan eski paralimpik sporcu Oscar Pistorius, hapisten çıktıktan sonra ilk kez kameralara yakalandı.
1/7
Hapisten çıktı ilk kez görüntülendi 1

Oscar Pistorius, 14 Şubat 2013 yılında kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmek suçuyla 13 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

2/7
Hapisten çıktı ilk kez görüntülendi 2

Cezasının 9 yılını Güney Afrika Ceza İnfaz Kurumu’nda geçiren 37 yaşındaki eski Paralimpik sporcu, 5 Ocak 2023’te serbest bırakılmıştı.

3/7
Hapisten çıktı ilk kez görüntülendi 3

Güney Afrika Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılan açıklamada eski paralimpik atlet Pistorius'un şartlı tahliye ile hapisten çıktığını ve evinde olduğu aktarılmıştı.

4/7
Hapisten çıktı ilk kez görüntülendi 4

Pistorius, serbest bırakılmasının ardından şartlı tahliye memurları tarafından fotoğraflarının çekilmemesi konusunda uyarıldıktan sonra amcasının Waterkloof, Pretoria'daki 2 milyon sterlinlik lüks malikanesine yerleşerek orada saklandı.

5/7
Hapisten çıktı ilk kez görüntülendi 5

Paralimpik sporcunun 2029 yılına kadar şartlı tahliye ile serbest bırakılmasına izin verildi ve Atteridgeville Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri tarafından belirlenen bazı koşullara uyması zorunluluğu bulunuyor.

6/7
Hapisten çıktı ilk kez görüntülendi 6

Savcıların Reeva'yı öldürmesine yol açtığını söylediği şiddetli öfkesiyle başa çıkabilmesi için bir 'öfke yönetimi' kursuna girmesi yönünde karar alındı.

7/7
Hapisten çıktı ilk kez görüntülendi 7

Alkol alması ve herhangi bir silah kullanması yasak olan ve şartlı tahliye görevlilerine nerede olduğu konusunda bilgi vermesi ve belirlenen saatlerde amcası Arnold'un evinde kalması zorunlu olan sporcunun protez bacaklarından dolayı 'Blade Runner' olarak bilinen Pistorius, yürürken mutlu görünse de hapiste geçirdiği yılların sporcuya verdiği zarar gözler görüntülendi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı!
Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı!
Aref'in son hali görenleri şaşırttı
Aref'in son hali görenleri şaşırttı
Ünlülerden 23 Nisan paylaşımları
Ünlülerden 23 Nisan paylaşımları
Ünlü oyuncu Can Yaman kırmızı çizgisini açıkladı
Ünlü oyuncu Can Yaman kırmızı çizgisini açıkladı
Hasan Can Kaya’nın son durumu açıklandı Acil ameliyata alınmıştı
Hasan Can Kaya’nın son durumu açıklandı Acil ameliyata alınmıştı
Ata Demirer kardeşi Cenk Demirer'le pozunu paylaştı. 'Çok benziyorlar'
Ata Demirer kardeşi Cenk Demirer'le pozunu paylaştı. 'Çok benziyorlar'