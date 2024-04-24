Hapisten çıktı ilk kez görüntülendi

Oscar Pistorius, 14 Şubat 2013 yılında kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmek suçuyla 13 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Cezasının 9 yılını Güney Afrika Ceza İnfaz Kurumu’nda geçiren 37 yaşındaki eski Paralimpik sporcu, 5 Ocak 2023’te serbest bırakılmıştı.
Güney Afrika Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılan açıklamada eski paralimpik atlet Pistorius'un şartlı tahliye ile hapisten çıktığını ve evinde olduğu aktarılmıştı.
Pistorius, serbest bırakılmasının ardından şartlı tahliye memurları tarafından fotoğraflarının çekilmemesi konusunda uyarıldıktan sonra amcasının Waterkloof, Pretoria'daki 2 milyon sterlinlik lüks malikanesine yerleşerek orada saklandı.
Paralimpik sporcunun 2029 yılına kadar şartlı tahliye ile serbest bırakılmasına izin verildi ve Atteridgeville Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri tarafından belirlenen bazı koşullara uyması zorunluluğu bulunuyor.
Savcıların Reeva'yı öldürmesine yol açtığını söylediği şiddetli öfkesiyle başa çıkabilmesi için bir 'öfke yönetimi' kursuna girmesi yönünde karar alındı.
Alkol alması ve herhangi bir silah kullanması yasak olan ve şartlı tahliye görevlilerine nerede olduğu konusunda bilgi vermesi ve belirlenen saatlerde amcası Arnold'un evinde kalması zorunlu olan sporcunun protez bacaklarından dolayı 'Blade Runner' olarak bilinen Pistorius, yürürken mutlu görünse de hapiste geçirdiği yılların sporcuya verdiği zarar gözler görüntülendi.