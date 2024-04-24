Hapisten çıktı ilk kez görüntülendi

Alkol alması ve herhangi bir silah kullanması yasak olan ve şartlı tahliye görevlilerine nerede olduğu konusunda bilgi vermesi ve belirlenen saatlerde amcası Arnold'un evinde kalması zorunlu olan sporcunun protez bacaklarından dolayı 'Blade Runner' olarak bilinen Pistorius, yürürken mutlu görünse de hapiste geçirdiği yılların sporcuya verdiği zarar gözler görüntülendi.