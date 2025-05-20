Hapisten izinli çıkıp dönmeyenler yakalandı

Kaynak: İHA
Hapisten izinli çıkıp dönmeyenler yakalandı

Kastamonu’da polis ekipleri cezaevinden izinli çıkmasına rağmen dönmeyenlere operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi yakalandı.

Kastamonu’da Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıkıp geri dönmeyen 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceza infaz Kurumundan izinli çıkıp geri dönmeyerek aranma kaydı bulunan 4 şahıs Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonla bir ikamette yakalandı. ‘Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan D.Y., A.K. ile S.B.Y., ile ‘hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S. işlemlerinin ardından tutuklandı.

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