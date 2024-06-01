Happycow: İneklerin mutluluğu için yenilikçi bir cihaz

Hayvan refahına yönelik yenilikçi çözümler arasında yer alan HappyCow, çiftliklerdeki ineklerin konforunu artırmayı hedefliyor. Bu cihaz, ineklerin kendi kendilerine rahatlama sağlayabileceği bir fırçalama sistemi sunuyor.

HappyCow, basit ama etkili bir mekanizmaya sahip. Herhangi bir inek, fırçaya hafif bir baskı uyguladığında cihaz otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Fırça, ineklerin rahatlaması ve temizlenmesi için yaklaşık 60 saniye boyunca aktif kalıyor.

Bu cihaz, ineklerin günlük yaşamlarında stres seviyelerini azaltmak ve genel refahlarını artırmak amacıyla tasarlanmıştır. İneklerin fırçalama işlemi sırasında yaşadığı rahatlama, süt verimini ve genel sağlıklarını olumlu yönde etkileyebilir.