Hapşırığı tutmayın salın gitsin

Hapşırığınızı tutuyorsanız, sağlığınıza zarar verebilirsiniz. İşte hapşırığı tutmanın zararları...

Hapşırığı tutmayın salın gitsin

Kalabalık ortam içerisinde hapşırığını çekinerek tutan kişi içine doğru hapşırır. Oysa ki hapşırık vücudun doğal bir tepkisi ve en doğru olan sağlığınız için rahat rahat hapşırmanız. Çünkü hapşırığınızı tuttuğunuzda sağlığınıza birçok açıdan zarar verebilirsiniz.

Hapşırma vücudun kendini koruma mekanizmalarından biri. Burnunuz tıkandığında, aşırı kötü koku aldığınızda, parfüm gibi alerjen maddeler koklandığınızda, soluduğunuz hava tozlu olduğunda hapşırma refleksi gerçekleşiyor. Vücudunuz solunan havadaki zararlı partikülleri uzaklaştırmak ve solunum yolunu açmak için hapşırarak tepki veriyor.

Hapşırığı tutmak beyin ve burun damarlarındaki basıncı artırır. Hapşırık engellenirse bayılma, damarlarda hasar, beyin kanaması ve kalp krizi gelişebilir.Hapşırık tutmak gözlerinizdeki kan damarlarına ve diyaframa zarar verebilir.Hapşırık tutulduğunda kan basıncını aniden yükseltebilir. Çünkü engellenmiş hapşırık beyindeki kan damarlarını zorlar. Ayrıca, hapsedilmiş güçlü bir hapşırık, boyunuzun sakatlanmasına neden olabilir.

Öne Çıkanlar
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Son Haberler
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL? Keşfet
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Galatasaray neden 'Fetöcü değilim' diye bağırıp duruyor. Gürel Yurttaş açıkladı Spor
Galatasaray neden 'Fetöcü değilim' diye bağırıp duruyor. Gürel Yurttaş açıkladı
Bankalar tüm müşterilerini uyardı! Borç yükünü hafifletecek Güncel
Bankalar tüm müşterilerini uyardı! Borç yükünü hafifletecek
TCMB açıkladı. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi Ekonomi
TCMB açıkladı. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi
Sudan'da savaş devam ediyor Dünya
Sudan'da savaş devam ediyor
84 yaşındaki kadının karnında 40 yıllık cenin bulundu. Hayatının şokunu yaşadı Sağlık
84 yaşındaki kadının karnında 40 yıllık cenin bulundu. Hayatının şokunu yaşadı
CHP’de ‘seçimsiz kurultay’ iddiası. Kulislerden sızdı Siyaset
CHP’de ‘seçimsiz kurultay’ iddiası. Kulislerden sızdı