Hapşırık krizine giren kadına teşhis konuldu

Tedavisi tamamlanan 24 yaşındaki Aydın, bugün taburcu edildi. Doç. Dr. Enes Şahiner, "Bu vaka gerçekten sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için de uluslararası ölçekte nadir bir vaka" diye konuştu.

Batman'da yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'de aralıksız hapşırmaya başladı. Hapşırması durmayan Benazir Aydın, hastaneye gitti. Genç kadın serum tedavisi uygulanarak taburcu edildi. Ancak Benazir Aydın, hapşırık nöbeti geçmeyince bu kez Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Batman'daki tetkiklerinin tamamlanmasının ardandan 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ankara'da yapılan incelemerde Benazir Aydın'da 'otoimmünite' hastalığına bağlı olarak, bağışıklık sisteminin aşırı yanıtı sonucunda, hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihabi bir durum belirlendi.

Uygulanan tedaviyle hapşırık şikayeti sonlanan ve sağlığına kavuşan Benazir Aydın, bugün taburcu edildi.

'TEDAVİDE BAŞARILI OLDUK'

Bilkent Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Enes Şahiner, Benazir Aydın'ın neredeyse 1 aydır ataklar halinde devam eden hapşırık şikayeti olduğunu vurgulayarak "Bu durum hastamızın beslenme durumunu ileri derecede bozmuş. Bize başvurduğunda kilo kaybı oluşmuştu. Yaptığımız tetkik ve görüntülemeler neticesinde, otoimmünite dediğimiz, hastanın kendi bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi sonucunda hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihabi bir durum belirledik. Bu nedene yönelik yaptığımız hem ağızdan bazı ilaç tedavileri hem de anestezi kliniğimizde beraber uyguladığımız bu sinirin aşırı hiperaktivitesini ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler sonucunda de başarı sağladık" dedi.

'BÖYLE BİR VAKA HASTANEMİZDE ŞU ANA KADAR GÖRMEDİK'

Doç. Dr. Enes Şahiner, nadir de olsa hastalığın tekrar etme ihtimali olduğunu söyleyerek, "Bilkent Şehir Hastanesi bu konularda özellikle nadir görülen hastalıklarda çok tecrübeli bir hastanedir. Ama ona rağmen böyle bir vaka, bu kliniğimizde ya da hastanemizde şu ana kadar görülmedi. Dünya literatüründe de nadiren birkaç vaka bildirilmiş tam olarak birebir aynısı olmasa da ama bu vaka gerçekten sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için de uluslararası ölçekte nadir bir vaka" ifadelerini kullandı.