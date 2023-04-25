Hapşırık yararlı mı?

Kalabalık ortam içerisinde hapşırığını çekinerek tutan kişi içine doğru hapşırır. Oysaki hapşırık vücudun doğal bir tepkisi ve en doğru olan sağlığınız için rahat rahat hapşırmanız. Çünkü hapşırığınızı tuttuğunuzda sağlığınıza birçok açıdan zarar verebilirsiniz.

Vücudunuz solunan havadaki zararlı partikülleri uzaklaştırmak ve solunum yolunu açmak için hapşırarak tepki veriyor.

Hapşırma vücudun kendini koruma mekanizmalarından biri. Burnunuz tıkandığında, aşırı kötü koku aldığınızda, parfüm gibi alerjen maddeler koklandığınızda, soluduğunuz hava tozlu olduğunda hapşırma refleksi gerçekleşiyor. Hapşırık tutulduğunda kan basıncını aniden yükseltebilir.

Çünkü engellenmiş hapşırık beyindeki kan damarlarını zorlar.

Ayrıca, hapsedilmiş güçlü bir hapşırık, boyunuzun sakatlanmasına neden olabilir.

Hapşırığı tutmak beyin ve burun damarlarındaki basıncı artırır. Hapşırık engellenirse bayılma, damarlarda hasar, beyin kanaması ve kalp krizi gelişebilir.

Hapşırık tutmak gözlerinizdeki kan damarlarına ve diyaframa zarar verebilir.