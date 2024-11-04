Hapşırıldığında kalp durur mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Hapşırma, vücudun doğal bir refleksi olarak kabul edilir ve çoğu insan için yaygın bir durum olmasıyla gündem oldu.

Ancak, bazıları hapşırmanın insanların kalp atışlarını etkileyip etkilemediği konusunda endişe duymakta. Uzmanların ve bilimsel araştırmaların ışığında, hapşırmanın kalp sağlığı üzerindeki etkileri incelendi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin eski başkanı Prof. Dr. Richard Conti, hapşırmanın kalbin "teklemesi" hissini uyandırabileceğini, ancak kalbin durmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Conti, "Hapşırma sırasında kalp atışında kısa bir yavaşlama olabilir, ancak bu durum kalbin durması anlamına gelmez" dedi.

Yapılan araştırmalar, hapşırma sırasında kalbin durmadığını, ancak kalp ritminde kısa süreli bir değişiklik olabileceğini gösterdi. Bu değişiklik, hapşırma sırasında göğüs kafesindeki basıncın artması ve vagus sinirinin uyarılması sonucu meydana gelir. Ancak, bu durum kalp sağlığı üzerinde olumsuz bir etki oluşturmadığı bildirildi.

Hapşırma, burundaki trigeminal sinirin uyarılmasıyla başlar ve beyin sapındaki "hapşırma merkezi"ne sinyal gönderir. Bu sinyal, akciğerlerden ani bir hava patlamasıyla burun ve ağız yoluyla dışarı atılır. Hapşırma sırasında gözlerin refleks olarak kapanması, gözlerin yerinde kalmasını sağlar ve herhangi bir zarar görmesini engeller.

Hapşırma sırasında kalbin durduğu inanışı, bilimsel olarak doğru olmadığının altı çizildi.

Uzmanlar, hapşırmanın kalp ritminde kısa süreli bir değişiklik yaratabileceğini, ancak bu durumun kalp sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını vurguladı. Dolayısıyla, hapşırırken kalbin durduğu endişesi taşımak yersiz.