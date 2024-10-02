Hapşırma nöbeti 2 çocuk annesini esir aldı. 15 yaşındaki Yağmur da aynı hastalığa yakalanmıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hapşırma nöbeti 2 çocuk annesini esir aldı. 15 yaşındaki Yağmur da aynı hastalığa yakalanmıştı

Batman'da 14 gündür aralıksız hapşıran Benazir Aydın, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Batman’da yaşayan 15 yaşındaki Yağmur da 2021 yılında hapşırık nöbetine tutulmuş ve bu durumdan kurtulmak için hastaneye başvurmuştu.

Batman Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Benazir Aydın, 18 Eylül tarihinden itibaren durmaksızın hapşırmaya başladı. İki çocuk annesi Aydın, günlük yaşamında büyük zorluklar yaşamaya başladı ve hapşırma nöbetleri giderek şiddetlendi.

Nöbetin nedeni henüz belirlenememişken, Aydın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ailesinin yardım talebi üzerine Aydın, daha kapsamlı tetkik ve tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

aw299631-04.jpg

Bu olay, daha önce 15 yaşındaki Yağmur Çaprak’ın yaşadığı benzer bir durumu hatırlattı. 2021 yılında Batman’da hapşırık nöbetine tutulan Yağmur, tedavi için hastaneye başvurmuş, ancak burada yapılan tetkikler sonucunda bir netice elde edememişti. Kızının durumu karşısında çaresiz kalan baba Mehmet Çaprak, Sağlık Bakanlığı’na başvurarak çözüm arayışına girdi.

Bakanlığın yönlendirmesiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yağmur, burada uygulanan tedaviyle hapşırık nöbetinden kurtuldu. Tedavi sürecinde, Yağmur’un narkozla uyutulduğu ve uyandığında hapşırıklarının kesildiği bilgisi verildi.

aw299631-03.jpg

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, hapşırık nöbetlerinin genellikle alerjik reaksiyonlar, sinüzit veya psikolojik faktörlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Bir uzman isim ise "Hapşırma, vücudun savunma mekanizmasıdır. Ancak bu tür nöbetler, altta yatan daha ciddi bir sorunun belirtisi olabilir. Uzun süreli hapşırma nöbetleri için mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır," dedi.

Son Haberler
Önce dövmüşler sonra elektrik vermişler
Önce dövmüşler sonra elektrik vermişler
Sinan Ateş'in ailesine saldırı
Sinan Ateş'in ailesine saldırı
Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
Müzisyen Onur Şener ölümünün ikinci yılında anıldı
Müzisyen Onur Şener ölümünün ikinci yılında anıldı
Lice’de narko terör operasyonunda çatışma çıktı: 1 ölü
Lice’de narko terör operasyonunda çatışma çıktı: 1 ölü