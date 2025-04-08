Haraç çetesinin cephaneliği ele geçirildi 11 kalaşnikof tüfek, 6 tabanca ve 20 kilo esrar

Esenyurt'ta yapılan operasyonda 11 kalaşnikof tüfek, 6 tabanca, 580 mermi, 20 kilogram esrar ve 3,5 kilogram kokain ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı dairenin örgüt üyelerine silah ve uyuşturucu dağıtım merkezi olduğu belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan Mert T. ve Necip D. adlı şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Ele geçirilen silahların suç kaydı incelemesi için laboratuvara gönderildiği bildirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Esenyurt'ta yapılan çalışmalarda 11 kalaşnikof, 6 tabanca, 20 kilo esrar ve 3,5 kilo kokain ele geçirdik. İstanbul'un huzuru için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

MOTOSİKLETLİ SALDIRI VE TEHDİT

Olay, 15 Şubat'ta Beylikdüzü'nde motosikletli iki kişinin bir şirketi kurşunlaması ve ertesi gün 10 milyon lira haraç tehdidinde bulunmasıyla başlamıştı. Polis, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon düzenlemişti.