Haraç için aynı kafeyi art arda iki gün kurşunladılar! Olay anları kamerada

Kadıköy'de silahlı saldırganlar tarafından bir kafeye art arda iki gün boyunca gerçekleştirilen silahlı saldırılar, polisin hızlı müdahalesi ile aydınlatıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili üç şüpheliyi yakaladı. Silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Ocak tarihinde saat 05.15 sıralarında Kadıköy'ün Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Plakasız bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar, kafeye silahlı saldırı düzenledi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, 3 adet 9 milimetre kovan ele geçirildi.

Bir gün sonra, 26 Ocak tarihinde saat 05.20 sıralarında aynı kafeye yeniden silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bu kez saldırganlar, motosikletle gelip kask taktıkları tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet 9 milimetre kovan ve 1 adet 9 milimetre dolu fişek bulundu.

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Polis ekiplerinin yaptığı kamera çalışmaları sonucunda, saldırıların motosikletle gelen kasklı iki şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Olaya ilişkin olarak Y.C.B. (18), M.Y. (26) ve M.A. (19) isimli şahıslar yakalandı. Şahıslardan biri bir markette polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandığı an ise kameralara yansıdı.

Yakalanan şüphelilerden Y.C.B., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.Y. ve M.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kafeye yapılan silahlı saldırılar ve zanlıların yakalanma süreci, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HARAÇ İÇİN KURŞUNLADILAR!

Soruşturmada, şüphelilerin iş yerini haraç istemek amacıyla kurşunladıkları tespit edildi. Bu doğrultuda, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelileri yakaladı.

Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde bulunan kafede, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırı anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KISA SÜREDE AYDINLATILDI!

Şüphelilerin plakasız bir otomobil ve motosiklet kullanarak kasklı bir şekilde gerçekleştirdikleri saldırılar, polis ekiplerinin dikkatli çalışmaları sayesinde kısa sürede aydınlatıldı.