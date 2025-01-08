Haraç isteyen şüphelinin silahı tutukluk yaptı. Fabrika sahibi şans eseri kurtuldu

Ankara'da bir kereste fabrikasına haraç istemeye gelen adam fabrika sahibi ile tartıştı. Haraç isteyen şüpheli tartışmanın büyümesi üzerine silahını çekerek tetiğe bastı. Silahın tutukluk yapması üzerine fabrika sahibi şans eseri kurtuldu.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ankara'da tartıştığı kereste fabrikası sahibine ateş etmek isteyen, ancak silahı tutukluk yapan şüpheli, ofisin camlarını kırıp, eşyaları dağıtarak olay yerinden kaçtı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dün saat 16.30 sıralarında Akyurt ilçesinde bulunan kereste fabrikasında meydana gelen olayda, M.O.A. ile iddiaya göre haraç talebini kabul etmeyen fabrika sahibi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine masada bulunan suyu fabrika sahibine atan M.O.A., daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp, tetiğe bastı.

Ancak silah tutukluk yaparak şüphelinin ateş etmesini önledi. Bu sırada fabrika sahibi koltuğu eline alıp kalkan gibi kullanarak odadan çıktı. M.O.A., eşyaları dağıtıp, pencere camlarını kırarak, fabrikadan çıktı. Fabrika sahibi, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili şikayette bulundu.

Görüntüde, şüphelinin fabrika sahibine ateş etmek istemesi, silahın tutukluk yapması yer aldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.