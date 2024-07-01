Harç değil haraç…

Her Türk vatandaşı Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanma hakkına sahiptir.

Bu hak ve hürriyetler anayasanın şu maddelerinde yer alır:

Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Madde 23 – Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

Bu hak ve özgürlüklerle yaşaması için “hoş geldin bebek” ücretli:

Doğum nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bedeli; 130 lira.

Nüfus Cüzdanı değiştirme ve kayıp bedeli: 130 lira.

Kimlik kartı kayıp bedeli: 260 lira.

Öncelikli konumuz güncel: Yurt dışı çıkış harcı.

AKP iktidarı mevcut 150 lirayı, 1500- 3000 lira gibi arttırmak niyetinde.

Ben farklı bakıyor ve anayasa hükümlerini anımsatıyorum.

Anayasanın 23. Maddesine göre SIFIR olması gerekir.

Bu yüzden harç değil haraçtır.

Seyahat özgürlüğünün kısıtlanması da anayasal suçtur.

AKP ülkeyi o hâle getirdi ki Temel fıkrası gibi;

*Yurt dışına çıkan vatandaşından harç alan ülke: Türkiye…

*Ülkeye kaçak giren yabancıya maaş veren ülke: Türkiye…

Deli Dumrul örneği…

Uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik belgesi olan pasaport harç ve defter bedelleri toplamı şöyle:

*1 yıllık: 3.186 lira.

*2 yıllık: 4.702 lira.

*3 yıllık: 6.348 lira.

*4-10 yıllık: 8.623 lira.

Anayasa gereği her vatandaşın T.C. kimlik kartı ve T.C. pasaportunu bedelsiz alma hakkı olmalıdır

Anayasa eşit vatandaş diyor ama;

Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaf tutuluyor.

Gelelim diğer harç/haraçlara:

Sürücü Belgeleri ve yenilenmesi için Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesabına: 230 lira zorunlu bağış.

Değerli Kâğıt Bedeli: 990 lira.

Çağımızın gerektirdiği sürücü belgelerine gelince eşitlik hak getire…

A, A1, A2, F sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da dahil) Harç Ücreti: 1.308,40 lira.

B sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da dahil) Harç Ücreti: 3.945,40 lira.

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfları için Harç Ücreti 6.583,50 lira

Gelelim silah ruhsat harçlarına:

-Silah Bulundurma Ruhsatı 5 Yıl: 17.566 lira.

-Silah Taşıma Ruhsatı 5 Yıl 54.889,50 lira.

-Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı 5 Yıl: 17.556,00 lira.

-Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı 5 Yıl: 54.889,50 lira.

-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 5 Yıl: 424,70 lira.

Bu paralara ilave olarak ruhsat kart ücretleri de şöyle:

-Silah Taşıma Ruhsat Kart Ücreti: 1.000 lira.

-Silah Bulundurma Ruhsat Kart Ücreti: 750 lira.

-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Kart Ücreti: 400 lira.

-Kurusıkı Bildirim Kart Ücreti: 100 lira.

Gelelim Tapu Harçlarına:

Gayrimenkuller için tapu harcı beyan edilen satış bedelinin yüzde 4'üdür.

İlaveten 822 lira haraç da döner sermaye bedeli olarak tahsil ediliyor.

Yüzde 4 nedeniyle bir çok vatandaş tapuda değeri düşük beyan ediyor.

Kayıt dışı ekonomi oluşuyor.

Değerli okurlarım,

İşte vatandaş 22 yıllık AKP iktidarının gözünde bu kadar önemsiz, bu kadar değersiz.

Her vatandaşın ücretsiz olması gereken en doğal hakları bile parayla satılıyor.

Hem de milletvekili ve bürokratlara ayrıcalık indirimi yapılıyor.

Anayasa mı? Yok ki…