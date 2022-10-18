18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Harçlardan gelecek yıl 107 milyar lira gelir bekleniyor

Harçlardan gelecek yıl 107 milyar lira gelir bekleniyor

Devletin kasasına 2023'te tapu harçlarından 54,8 milyar lira, yargı harçlarından 21,8 milyar lira girmesi öngörülüyor.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 13:41
Takip Et

Harçlardan 2023 yılında 107 milyar lira gelir bekleniyor

Harçlardan gelecek yıl 107 milyar lira gelir bekleniyor
+
Aa
-

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerine göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 107 milyar liralık harcın, yüzde 51,2'sini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek.Bu çerçevede yeni yılda 54 milyar 762 milyon 327 bin liralık tapu harcı yatırılması öngörülüyor.


Devletin, ticaret sicil harçlarından 1 milyar 751 milyon 109 bin lira, esnaf sicil harçlarından 232 milyon 52 bin lira, diğer yargı harçlarından da 19 milyar 803 milyon 822 bin lira olmak üzere, yargı harçlarından toplam 21 milyar 786 milyon 983 bin lira tahsilat yapması hedefleniyor.
Gelecek yıl harçlardan elde edilecek gelirin yüzde 7,1'ini pasaport ve konsolosluk harçları oluşturacak. 2023'te pasaport ve konsolosluk harçları için 7 milyar 654 milyon 573 bin lira ödenecek. Trafik harçlarından da bütçeye 3 milyar 696 milyon 40 bin lira aktarılması bekleniyor.


Bu dönemde, 4 milyar 497 milyon 832 bin lira noter harcı, 542 milyon 245 bin lira imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı, 155 milyon 471 bin lira gemi ve liman harcı tahsilatı planlanıyor.
Gelecek yıl yurt dışına çıkacaklardan toplam 295 milyon 83 bin lira alınması öngörülüyor. Avcılık belgesi alanların da 215 milyon 178 bin lira harç ödemesi bekleniyor.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
1
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
2
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
3
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
4
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
5
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
6
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
7
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Hakkari Geraşin İnşaat işçi alacak
﻿Hakkari Geraşin İnşaat işçi alacak
﻿Hakkari Geraşin İnşaat işçi alacak
﻿Uzmanından menopozla ilgili kritik açıklama
﻿Uzmanından menopozla ilgili kritik açıklama
﻿Uzmanından menopozla ilgili kritik açıklama
﻿Doktorun önerisini reddeden hasta çıkış kapısında ölümden döndü 
﻿Doktorun önerisini reddeden hasta çıkış kapısında ölümden döndü 
﻿Doktorun önerisini reddeden hasta çıkış kapısında ölümden döndü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.