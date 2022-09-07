Hard disk alırken nelere dikkat edilmeli: Bir dönem fiyatı çok artmıştı

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; bir hard disk alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri HDD’lerin IDE ve SATA şeklinde 2 farklı bağlantı biçimi bulunmaktadır. tüm yeni teknolojiler SATA’yı desteklemektedir. Bu nedenle alacağınız ürün de bu şekilde olmalıdır.

OKUMA YAZMA HIZI

Cihazın okuma ve yazma hızı en önemli noktalardan biridir. Halihazırda içerisine yüklü olan dosyayı ne kadar hızlı bir şekilde açabileceğini temsil etmektedir. Örneğin okuma hızı yüksek bir HDD içerisine yüklenen oyunlar, düşük değerdeki rakiplerinden çok daha hızlı açılmaktadır.

Yazma hızı ise bu cihaza başka bir kaynaktan dosya aktardığınız zaman ne kadar hızlı bir şekilde kaydedebileceğini belirtmektedir. bir USB aracılığı ile 2 GB boyutunda bir filmi bilgisayara yüklemek istendiğinde yazma hızı yüksek olan sistem bu işlemi daha hızlı tamamlamaktadır.

RPM HIZI

HDD içerisinde bulunan mekanik diskin dakikada ne kadar döndüğü oldukça önemlidir. Piyasada genelde 5400, 5900 ve 7200 RPM şeklinde 3 farklı seçenek bulunmaktadır.

ÖNBELLEK MİKTARI

Cihazların hafızaları arttığı zaman ön belleri de artmaktadır. 1 TB boyutundaki HDD’lerde genelde 64 MB önbellek bulunur. Fakat 8 TB almak istediğimizde bu meblağ 256 MB’ye kadar yükselebilir.

Bu önbellekler yapılan işleri analiz ederek bir sonraki adımı tahmin ederler. Hatta bu arabirimi HDD’ye özel RAM’lerdir. Bu sebeple yüksek önbelleği olanı tercih etmek daha mantıklı olacaktır.

ANAKART UYUMLULUĞU SATA girişlerinin hepsi birbiriyle uyumludur. Bu nedenle bilgisayarda yer alan HDD’yi çıkarıp yerine yenisini veya çok daha hızlı bir SSD’yi takabilmek mümkündür. Ancak anakart SATA I destekliyse SATA III SSD takıldığı zaman ancak bir HDD kadar hız alınabilir. Dolayısıyla bir cihaz satın almadan önce sistemin sınırlarını bilmek gerekir.