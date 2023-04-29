Hardal bitkisi neye iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hardal bitkisinin faydaları dikkat çekti.

HARDAL BİTKİSİ NEDİR?

Turpgillerden bir çeşit bitkidir. Vatanı Akdeniz bölgesidir. Sarı veya beyaz çiçeklidir.

Tohumlarında eterik yağ vardır. İki çeşidi vardır. Siyah hardal: Çiçekleri sarı, meyvesi dört köşeli, kısa ve sivridir. Hekimlikte; göğüs hastalıklarında kullanılır.

Beyaz hardal: Soluk kırmızı veya beyaz çiçeklidir.

Taneleri, siyah hardalınkinden daha büyüktür. Hekimlikte; daha ziyade siyah hardal tohumu kullanılır. Tesirli maddesi "potasium mironat" ve "sinigrin"dir.

Hardal ruhu: Ilık suya, dövülmüş hardal tohumu konularak elde edilir. Çok tahrik edici bir maddedir. Deriyi kızartır ve yakar.

Hardal kağıdı: Hardal tozunun, kauçuk mahsülü aracılığıyla kağıda yapıştırılması suretiyle elde edilir. Bu kağıt ılık su ile ıslatılıp, hardallı tarafı cilde tatbik edilir.

Hardal banyosu: Temiz bir tülbentin içine 150 - 500 gram hardal tozu konur. Çıkın yapıldıktan sonra banyo suyuna konur. Hardal kağıdı, keten tohumu lapası veya hardal banyosu 10-15 dakikadan fazla tatbik edilmemelidir.

HARDAL BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

-Beyne veya akciğerlere kan hücum etmesi hallerinde faydalıdır.

-Bronşit ve zatürreeden doğan şikâyetleri giderir.

-İç organlarda biriken kanı dışarı çeker.

-Sofrada kullanılan hardal ise hazmı kolaylaştırıp, kabız olmayı önler.

- İçeriğindeki kalsiyum nedeni ile kemik ve eklem sağlığı için oldukça faydalıdır. Kemik gelişiminde kullanılan bir bitkidir.

- Hardal otunun içinde selenyum ve potasyum bulunur. Bu iki madde vücuttaki zararlı toksinleri dışarı atar. Vücuda dinçlik verir ve hastalıklara karşı savunma mekanizmasını güçlendirir.

-Sinir sistemini yumuşatır ve teskin edici özelliğe sahiptir.