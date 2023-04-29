Hardal bitkisi sinirleri yatıştırıyor

Hardal bitkisi sinir sistemini yumuşatarak birçok sağlık sorununa iyi geldiğinin altı çizildi.

Hardal bitkisi sinirleri yatıştırıyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hardal bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Hardal bitkisi sinir sistemini yumuşatarak birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurguladı.

SİNİR SİSTEMİ NEDİR?

Sinir sistemi veya sinir ağı, canlıların içsel ve dışsal çevresini algılamasına yol açan, bilgi elde eden ve elde edilen bilgiyi işleyen, vücut içerisinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan, organların, kasların aktivitelerini düzenleyen bir organ sistemidir.

HARDAL BİTKİSİ NEDİR?

Turpgillerden bir çeşit bitkidir. Vatanı Akdeniz bölgesidir. Sarı veya beyaz çiçeklidir.

Tohumlarında eterik yağ vardır. İki çeşidi vardır. Siyah hardal: Çiçekleri sarı, meyvesi dört köşeli, kısa ve sivridir. Hekimlikte; göğüs hastalıklarında kullanılır.

Hardal kağıdı: Hardal tozunun, kauçuk mahsülü aracılığıyla kağıda yapıştırılması suretiyle elde edilir. Bu kağıt ılık su ile ıslatılıp, hardallı tarafı cilde tatbik edilir.

Hardal banyosu: Temiz bir tülbentin içine 150 - 500 gram hardal tozu konur. Çıkın yapıldıktan sonra banyo suyuna konur. Hardal kağıdı, keten tohumu lapası veya hardal banyosu 10-15 dakikadan fazla tatbik edilmemelidir.

Beyaz hardal: Soluk kırmızı veya beyaz çiçeklidir.

Taneleri, siyah hardalınkinden daha büyüktür. Hekimlikte; daha ziyade siyah hardal tohumu kullanılır. Tesirli maddesi "potasium mironat" ve "sinigrin"dir.

Hardal ruhu: Ilık suya, dövülmüş hardal tohumu konularak elde edilir. Çok tahrik edici bir maddedir. Deriyi kızartır ve yakar.

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