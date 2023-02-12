Hardal tohumu neye iyi gelir?

Özellikle vitamin ve mineraller açısından çok zengin olan hardalın çoğu hastalığa da iyi geldiği bilinmekte.

Uyku bozukluklarına iyi gelir, uyku kalitesini arttırır ve böylelikle uykusuzluğa bağlı problemleri ortadan kaldırır.

Sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle bağırsak florasını onarır ve şişkinlik, kabızlık gibi şikayetleri azaltır.

Kilo vermek amacıyla hardal tüketen kişilerin sayısı artınca, hardal zayıflatır mı sorusu akıllara gelmektedir. Hardal tohumunun metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi vardır. Zayıflama süreçlerinde kullanılmasının sebebi budur.

Düzenli tüketildiğinde içerisindeki antioksidanlar sayesinde cildinizin sağlığını korur. Cildin daha parlak ve genç bir görünüme sahip olmasını sağlar.

Hardal tohumu birçok hastalığa iyi gelmektedir. Ancak en bilinen ve en etkili olduğu hastalıklardan biri 'huzursuz bacak sendromu' (RLS) dur. Özellikle geceleri rahatsızlık veren ve uyku sorunlarına da sebep olan bu rahatsızlık hayatın işlevselliğini oldukça düşürmektedir. Hardal tohumu bu rahatsızlığı gidermekte oldukça etkilidir.

Kılcal damarlardaki dolaşım bozukluğuna hardal tohumu iyi gelmektedir. Çiğnemeden 1 çay kaşığı siyah hardal tohumunu su ile yutabilirsiniz.

Özellikle ellerde gerçekleşen 'carpal tunner sendromu' bir çeşit sinir sıkışmasıdır. Hardal tohumu bu rahatsızlığın oluşturduğu ağrı ve etkileri ortadan kaldırır.

Özellikle el ve ayaklarda görülen 'reyno sendromu'na karşı oldukça etkilidir.

Vücuttaki kas ağrılarına karşı kullanılan hardal kas spazmlarını rahatlatır.

Hardal, içerisindeki glukozinolat ile kanser hücreleri ile savaşır ve kanserin yayılmasını önlemeye yardımcı bir görevi vardır. Kemopreventatif etkisiyle bilinen hardal kanserojen etkilere karşı vücudu korur.

Diyette hardal yenir mi? ve hardal kilo yapar mı? soruları sıklıkla sorulmaktadır. Hardalın kalorisi biraz da hardalın hangi versiyonunu tükettiğinize bağlıdır. Örneğin;

Hastalıklara karşı bu kadar etkili olmasını sağlayan demir, magnezyum, çinko ve bakır gibi birçok mineral içerir.

Hayvansal gıda tüketmeyenlerin de favori gıdası olan hardalın 100 gramında yaklaşık 5 gram protein bulunmaktadır.

1 çorba kaşığı hardal sosu yaklaşık 85 kaloridir.

10 gram hardal tohumu ise 6 kalori içermektedir.

A, C, D, E, K vitaminlerini içermektedir. Tam bir vitamin deposudur.

B grubu vitaminlerden B12 ve B6 içermektedir.

Selenyum açısından oldukça zengindir. 100 gram hardalda yaklaşık 33 mg selenyum vardır.

Hardal tohumunu zayıflamak amaçlı kullanacaksanız, yarım litre kaynar suyun içerisine iki kaşık hardal tohumu ekleyerek demleme yöntemiyle çayını içebilirsiniz. Günde 1 defa içmeniz metabolizmanızı hızlandırmak için yeterlidir. Hastalıklara karşı etkisi için 1 çay kaşığı sarı hardal tohumu su ile çiğnemeden yutulabilir. Hardalın baharat halini tereyağı ile kavurarak bir sos elde edebilirsiniz. Bu sos özellikle sebzeleri tatlandırmak için kullanılmakta.

HARDALIN ZARARLARI VAR MI?

Her besinde olduğu gibi hardalın da aşırı tüketilmesi sonucu bazı sorunlar oluşabilir. Faydalarını görebilmek için verilen ölçüler ışığında hareket etmek gereklidir. Aşırı tüketildiğinde karaciğeri yorabilir.