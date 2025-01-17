Harden, NBA efsanesini geride bıraktı

NBA tarihinin normal sezonlarda en fazla sayı üreten ilk 20 oyuncusu arasında yer alan James Harden, 15. sıraya yükseldi. 35 yaşındaki All-Star, 2009 yılında başladığı NBA kariyeri boyunca şimdiye kadar normal sezonlarda 26 bin 700 sayı kaydetti.



James Harden'ın yanı sıra sıralamada yer alan isimlerden LeBron James ve Kevin Durant'in NBA kariyeri devam ediyor.



Los Angeles Lakers forması giyen 40 yaşındaki basketbolcu LeBron James, 41 bin 301 sayı ile listede ilk sırada yer alırken, Phoenix Suns'ta oynayan 36 yaşındaki Kevin Durant ise 29 bin 737 sayı ile listede 8. sırada bulunuyor.



Harden, NBA tarihinde üç sayılık atışlarda en çok isabet kaydeden ikinci isim konumunda. ABD'li basketbolcu, 16 yıllık NBA kariyerinde 3 bin 47 kez üç sayılık basket attı.

Tüm zamanların en iyi şutörleri arasında gösterilen Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, 3 bin 889 üç sayılık atışla listenin başında yer alıyor.