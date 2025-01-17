Harden, NBA efsanesini geride bıraktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Harden, NBA efsanesini geride bıraktı

NBA’in son 10 yılına damga vuran skorer oyunculardan biri olan James Harden, efsane ismi geride bıraktı. Los Angeles Clippers forması giyen tecrübeli oyuncu, tarihin en çok sayı atan 15. oyuncusu oldu ve Dominique Wilkins’i geçti.

NBA tarihinin normal sezonlarda en fazla sayı üreten ilk 20 oyuncusu arasında yer alan James Harden, 15. sıraya yükseldi. 35 yaşındaki All-Star, 2009 yılında başladığı NBA kariyeri boyunca şimdiye kadar normal sezonlarda 26 bin 700 sayı kaydetti.

James Harden'ın yanı sıra sıralamada yer alan isimlerden LeBron James ve Kevin Durant'in NBA kariyeri devam ediyor.

Los Angeles Lakers forması giyen 40 yaşındaki basketbolcu LeBron James, 41 bin 301 sayı ile listede ilk sırada yer alırken, Phoenix Suns'ta oynayan 36 yaşındaki Kevin Durant ise 29 bin 737 sayı ile listede 8. sırada bulunuyor.

Harden, NBA tarihinde üç sayılık atışlarda en çok isabet kaydeden ikinci isim konumunda. ABD'li basketbolcu, 16 yıllık NBA kariyerinde 3 bin 47 kez üç sayılık basket attı.

Tüm zamanların en iyi şutörleri arasında gösterilen Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, 3 bin 889 üç sayılık atışla listenin başında yer alıyor.

Son Haberler
Yangında mahsur kalan ev sahibini, itfaiyeciler kurtardı
Yangında mahsur kalan ev sahibini, itfaiyeciler kurtardı
Ev hapsindeydi! Deniz Akkaya'ya bir şok daha
Ev hapsindeydi! Deniz Akkaya'ya bir şok daha
İstanbul'daki yağışlar barajları nasıl etkiledi! İşte son durum...
İstanbul'daki yağışlar barajları nasıl etkiledi! İşte son durum...
Depremde sokakta kalan kedilere sahip çıktı
Depremde sokakta kalan kedilere sahip çıktı
Zamanlama dikkat çekti… Patronlar kulübünden iktidara sert uyarı!
Zamanlama dikkat çekti… Patronlar kulübünden iktidara sert uyarı!