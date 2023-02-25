James Harden eski takımı Rockets'a geri dönebilir

NBA yıldızı James Harden bu sezon sonunda serbest kalma opsiyonuna sahip ve deneyimli guard için öne çıkan iki aday var. Bunlar mevcut takımı Philadelphia Sixers ve eski takımı Houston Rockets.

YENİDEN ROCKETS'A DÖNEBİLİR

Rockets, Harden’ı 2021’de Brooklyn Nets‘e takas ettiğinden beri yapılanma sürecinde olsa da, Adrian Wojnarowski’nin Noel Günü’ndeki haberine göre taraflar arasında karşılıklı ilgi var. Wojnarowski, Harden’ın seneye yeniden Rockets forması giyebileceğinin altını çizmişti.

"ÇOK AZ TARTIŞMA YAŞANDI"

ESPN’den Brian Windhorst, Wojnarowski’nin haberini destekler nitelikte konuştu ve Harden-Rockets birlikteliğine değindi: “Şu ana kadar James Harden hakkında çok az tartışma yaşandı. Muhtemelen Philadelphia son iki aydır çok iyi oynadığı için ama bu konunun daha fazla konuşulması gerekebilir.”

"HARDEN KAPILARI ASLA KAPATMADI"

ESPN muhabiri Tim MacMahon ise şunları ekledi: “Bu yalnızca Houston’ın dilediği bir şey değil. Houston bu ihtimalin varlığına gerçekten inanıyor ve bu konuda ciddiler. Çünkü James Harden hala Houston’da vakit geçiriyor. Yaz aylarında Houston’a geliyor. Rockets’ın tesislerinde düzenli olarak antrenman gerçekleştiriyor. Harden’ın Rockets’a dönme ihtimali gerçekten var. Harden bu konuda kapıları asla kapatmadı. Yalnızca ‘Bu iddianın nereden çıktığını bilemiyorum’ dedi. Hiçbir şeyi inkar etmedi.”