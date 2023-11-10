Harediler İsrailli askerlere tefilin giydirip dua okuttu

İsrail’de "Ultra Ortodoks" olarak bilinen siyah kıyafetli, kipa ve şapkalı Harediler, askerlere tefilin giydirip dua okuttu.

KAYNAK: İHA
Harediler İsrailli askerlere tefilin giydirip dua okuttu

İsrail hükümeti, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'de savaş durumuna geçerek yedek askerleri göreve çağırdı.

Yapılan çağrının ardından yurt dışında yaşayanlar da dahil olmak üzere çok sayıda İsrailli sivil orduya katıldı. Gazze sınırına yakın noktalarda toplanan askerler, yapılan hazırlıkların ardından birliklerine gönderiliyor.

"Ultra Ortodoks" olarak bilinen Harediler, sınır bölgesinde birliklerine katılmak üzere yola çıkacak olan askerlere sol kol ile başa takılan, içinde Tevrat'tan bölümler bulunan "tefilin" giydirip dua okuttu.

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