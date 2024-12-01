Hareket halindeki aracın üzerine çıkıp dans etti

Osmaniye’de bir şahsın hareket halindeki otomobilin üzerine çıkıp dans ettiği anlar kameraya yansıdı.

Osmaniye'de D-400 karayolunda araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, hareket halindeki bir aracın üzerinde dans eden vatandaşı fark etti. Başka bir aracın sürücüsü önlerinde seyreden araç üzerinde dans eden şahsı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde hareket halindeki otomobilin penceresinden tavanına çıkan gencin canını hiçe sayarak dans ettiği görüldü. Genç ardından aracın camından tekrardan içeriye girdi.