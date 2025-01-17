Hareket halindeki araçtan atlayan kadın yaşamını yitirdi

Ankara Çankaya'da meydana gelen olayda bir kadın, seyir halindeki araçtan atladı. Arkadan hızla gelen başka bir aracın çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti.

Aktarılan bilgilere göre olay gece saatlerinde Eskişehir yolunda gerçekleşti. 06 CRS 718 plakalı Peugeot marka otomobilde bulunan 27 yaşındaki İ.Ö. isimli kadın, iddialara göre henüz kimliği bilinmeyen araç sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., Eskişehir istikametinde hareket halinde iken araçtan atladı.

ARKADAKİ ARAÇ DURAMADI

Kadının araçtan atlamasının ardından arkadan gelen 34 AF 8738 plakalı araç kadına çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.