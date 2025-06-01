Hareket halindeki kamyonetin üzerine kaya düştü

Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi, Movri Yaylası yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Z. idaresindeki 53 ADH 650 plakalı kamyonetin üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya kütlesi düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Araf Arama Kurtarma, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araç içerisinde bulunan sürücü Mustafa Z. ve oğlu Muhammet Z. (19) ile Mustafa Zengin ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Mustafa Zengin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Mustafa Z. ve oğlu Muhammet Z. ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.