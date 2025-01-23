Hareket halindeki motosiklete silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: DHA
Hareket halindeki motosiklete silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Bahçelievler'de sokakta hareket halinde bulunan motosiklete silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda motosikletteki 20 yaşındaki Ahmet C. hayatını kaybederken, 24 yaşındaki C.T. yaralandı. Polis saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Setüstü Sokak'ta gerçekleşti. Sokakta seyir halinde olan 35 BAD 253 plakalı motosiklete öğrenilemeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda motosiklette bulunan Ahmet C. ile arkadaşı C.T. yaralandı. Saldırganlar olaydan sonra kaçarak uzaklaşırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Saldırıda yaralanan Ahmet C. ile C.T., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İncelemeler sırasında saldırıda park halindeki bir otomobile kurşun isabet ettiği görüldü. Diğer yandan hastaneye kaldırılan C.T.’nin durumunun ağır olduğu, Ahmet C.'nin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklandı.

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