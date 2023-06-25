Hareket hastalığı neden olur

Hareket hastalığı, hareketle tetiklenen hasta bir duygudur. Arabalarda, otobüslerde, trenlerde, uçaklarda veya teknelerde görülür. Eğlence gezilerinde veya sanal gerçeklik deneyimlerinde ortaya çıkabilir. Başkalarının veya nesnelerin hareketini görmek onu tetikleyebiliyor. Hareket hastalığı bir başka deyişle araç tutması, arabada tümseklerin üzerinden geçmek veya bir teknede yukarı ve aşağı hareket etmek gibi seyahat ederken tekrarlanan hareketlerden kaynaklanıyor.

Hareket hastalığı yaşamı tehdit edici değil elbette. Ancak, seyahat etmeyi tatsız hale getirebiliyor.



Hastalığı neler tetikler



Ufku göremeyen bir arabanın arka koltuğunda olmak

Arabada okumak

Arabaya yeterince hava girmemesi

Araç tutması yaşlı insanlarda, hamile kadınlarda ve 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda yaygındır. Ayrıca migren baş ağrıları olan kişilerde de yaygın olarak gözlenir. Genetik olabilir. Hareket durduğunda, hareket tutması durur. Yavaş yavaş daha iyi hissetmeye başlarsınız. Nadir durumlarda, hareket hastalığı iç kulağınızdaki bir sorundan dolayı tetiklenir. Bunun nedeni sıvı birikmesi veya kulak enfeksiyonu olabilir. Parkinson hastalığı da taşıt tutmasına neden olabiliyor.

BELİRTİLERİ NELER

Hareket hastalığı, gördükleriniz ve hissettikleriniz arasındaki bir dengesizlik. Arabada, araba ileri doğru hareket ederken, vücudunuzun hala duruyor oluşundan dolayı iç kulak beyninize gözlerinizin gördüğünden farklı sinyaller gönderir. Bu kafa karıştırıcı mesajlar kendinizi hasta hissetmenize neden olur. Seyahat ederken semptomları fark edersiniz. Tekrar tekrar hareket tutması yaşarsanız doktorunuza görünün…