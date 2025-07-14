Harekete geçildi! POS cihazlarına yasak geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), hem elden yapılan hem de sanal POS cihazları aracılığıyla yapılan ödemelerde kayıtdışılığı önlemek için yeni bir düzenleme getiriyor.

Bu kapsamda Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlandı.

Bu düzenleme ile mal ve hizmet sunan mükelleflerin, kendilerine tahsis edilen ödeme sistemlerini başka mükelleflere kullandırmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YENİ NESİL ÖDEME

Hazırlanan taslak yürürlüğe girince, perakende mal teslimi veya hizmet sunumu yapan mükellefler için bazı zorunluluklar getirilmiş olacak.

Buna göre, mükelleflerin EFT-POS özelliğine sahip yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmaları gerekecek, basit usule tabi olanlar ve toptancılar gibi kapsam dışında bırakılanlar bu uygulamadan muaf tutulacak.

Bu cihazlar, hem ödeme belgesini (slip) hem de mali belgeyi (fiş) tek belge halinde düzenleyebilecek. Böylece belgeler arasında tutarsızlığın önüne geçilmiş olacak.

KAYITDIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni düzenleme ile kayıtdışı işlemlerin önlenmesi hedefleniyor. Bu güncelleme ile birlikte, perakende satış yapan ve kapsam dışında olmayan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ya da güvenli mobil ödeme sistemi kullanmaları gerekecek ve bu mükelleflerin başka şahıslara ait cihazları kullanmalarına veya seyyar EFT-POS verilmesine müsaade edilmeyecek.

POS CİHAZI KULLANIMI

Ödeme kabul eden cihazlardaki POS uygulamaları, sadece mükellefin kendi adına banka ya da ödeme hizmet sağlayıcısıyla yaptığı üye iş yeri anlaşması gereğince temin edilen cihaz ya da uygulamalar olacak.

Bayilik sistemi kapsamında olanlar içinse bayi ve ana firma ilişkisine dair istisnalar düzenlenecek.

BAYİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN

Bayilik veya benzer ticari ilişki içerisinde bulunan için ise, bayilere ait cihazlara ana firmaya ait finansal hesapların tanımlanmasına imkan tanınacak.

Bunun için, Türkiye genelinde en az 30 bayi, geçerli bir bayilik sözleşmesi, slip bilgilerine ana firmanın bilgileri eklenmesi ve tüm tahsilatların Gelir İdaresi’ne bildirilmesi koşulları geçerli olacak.

Bu şartlar sağlandığı takdirde bayiye ait cihazlara ana firmaya ait POS uygulaması kurulabilecek.

E-TİCARETTE DE YENİ KURALLAR

Elektronik ticaret kapsamında bulunmayan işlemlerde sanal POS kullanımı kısıtlanacak.

Öte yandan, e-ticaret yapan ve sipariş alan hizmet sağlayıcılar, aracı platformların konumlandırdığı sanal POS cihazlarıyla tahsilatlarını gerçekleştirebilecek.

Ödeme hizmet sağlayıcıları ve bankalar mükelleflere doğru cihaz ve sistemleri sunmaktan sorumlu tutulacak.

Bununla birlikte, sistemlerin amacına uygun kullanılmasını takip ederek gerekirse müdahil olabilecek.