Hareketsiz yaşamın yol açtığı 6 önemli hastalık ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan pek çok hastalığın habercisi olan hareketsiz yaşamın tehlikeli ortaya çıktı.

Hareketsiz yaşamın yol açtığı 6 önemli hastalık ortaya çıktı

Habertürk’ün haberine göre; Tütün ve alkol tüketimi, aşırı yeme, hareketsizlik gibi sağlık riski oluşturan davranışlar arasında en sık görülenlerin “fazla kilo ve hareketsizlik” olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şule Arslan şu sözleri kullandı:

“15 yaş ve üzerindeki nüfusun yaklaşık yüzde 31'inde fiziksel aktivite yetersiz ve bu her yıl yaklaşık 3,2 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Hareketsiz bir yaşam tarzı olan bireylerin erken ölüm riski yüzde 22 ila 49 daha yüksek. Bunlar ciddiye alınması gereken veriler”

İşte hareketsiz yaşamın yol açtığı 6 hastalık

- Diyabet

-Hipertansiyon ve kan yağlarındaki bozukluklar

-Obezite

-Kas ve iskelet sistemi hastalıkları

-Kanser

-Kırılganlık

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