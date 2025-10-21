Kalp krizi olarak bilinen miyokard enfarktüsü, artık yalnızca ileri yaşın bir sorunu olmaktan çıktı.

Son yıllarda yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar, 45 yaş altı genç bireylerde kalp krizi görülme sıklığının kaygı verici düzeyde yükseldiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, bu durumun ardında yatan temel nedenlerin başında artan obezite, hareketsizlik, stres ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının geldiğini ifade etti.

SİGARA VE KENTSEL YAŞAMIN AĞIR FATURASI

Dünyanın önde gelen kardiyoloji merkezlerinden Cleveland Clinic'ten Kalp Cerrahisi Uzmanı Dr. Marc Gillinov, bu erken yaş krizlerine yol açan risk faktörlerinin değiştiğine dikkat çekti.

Dr. Gillinov, "Geleneksel olarak yaşlı hastalarda gördüğümüz damar sertliği süreci, genç yetişkinlerde çok daha hızlı ilerliyor. Sigara kullanımı, genetik yatkınlık ve günümüzün hızlı, stresli kentsel yaşam koşullarının birleşimi, genç kalpler üzerinde yıkıcı bir etki oluşturdu" şeklinde ifade etti. Özellikle sigara içme oranının gençlerdeki yüksekliği, bilimsel istatistiklerde önemli bir bağımsız risk faktörü olarak belirtildi.

OBEZİTE VE STRES BİRİNCİ SIRADA

San Diego'da görev yapan ünlü Kardiyolog Prof. Dr. Eric Topol, gençlerdeki kalp krizi artışını değerlendirirken, "Genç nüfusta obezite oranlarındaki küresel artış, yüksek tansiyon ve Tip 2 diyabet gibi diğer risk faktörlerini de beraberinde getirdi" dedi.

Dr. Topol, ayrıca kronik stresin kalp sağlığı üzerindeki dolaylı ve doğrudan etkilerine vurgu yaptı. "Sürekli yüksek kortizol seviyeleri damar sağlığını bozarak, plak oluşumunu hızlandırıyor. Stres, gençlerdeki kalp krizlerinin en önemli tetikleyicilerinden biri haline geldi" sözleriyle durumun ciddiyetini bildirdi.

ANİ VE ÖLÜMCÜL SONUÇLAR

Yapılan araştırmalar, genç yaşta geçirilen kalp krizlerinin, ileri yaştaki krizlere göre daha ölümcül sonuçlanma eğilimi taşıdığını gösterdi. Bunun nedeni olarak, kalbin aniden tıkanmaya karşı hazırlıksız olması ve oksijenlenmeyi sağlayacak "kollateral damar" adı verilen yan yolların henüz oluşmamış olması gösterildi.

Uzmanlar, bu tehlikeli gidişat karşısında alınması gereken önlemlerin başında düzenli aerobik egzersiz, Akdeniz tipi beslenme düzenine geçiş, işlenmiş gıdalardan uzak durulması ve stres yönetimi tekniklerinin genç yaşlardan itibaren hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.