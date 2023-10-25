Hari Vukas: Kazanmaktan başka çaremiz yok

Beşiktaş yardımcı antrenörü Hari Vukas, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Bodo Glimt maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin zor olacağını ifade eden Vukas'ın sözleri şu şekilde;

“Zor bir maç olacak. Rakip kendi sahasında iyi, sert ve disiplinli oynuyor. Grupta bir puanımız var. Puanımızı yükseltmek istiyoruz. Gruptan çıkmak zorundayız. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Kazanmak için her şeyi yapacağız.

Futbolda baskı her zaman olur. Son haftalarda istenen sonuçları alamıyoruz. Ligde ve Avrupa’da her maça kazanma amacıyla çıkıp bu durumu düzeltmeliyiz.

Yoğun bir fikstürümüz var. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu takvimde en doğru şeyin son antrenmanı İstanbul’da yapmak olduğunu düşündük. Maçın zor olduğunun farkındayız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

Galatasaray maçında yeni şeyler gösterdiğimizi düşünüyorum. Yaklaşık yetmiş dakika on kişi mücadele ettik. Galatasaray maçında iyi bir görüntü sergiledik ve bu durum daha iyiye gidecek.

Burak Yılmaz yeni bir ekip kurmak istiyordu. Bizi aradı, biz de teklifini kabul ettik.”