Harika Avcı klonlandı mı? Son halini görenlerin ağzı açık kaldı... Ölümüm duyulacak' demişti

Hem maddi hem de manevi anlamda zor günler geçirdiği söylenen Harika Avcı müziğe geri döndü. Yıllar sonra stüdyoya giren ünlü sanatçı, “Anılar” adlı şarkıyı seslendirdi.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Harika Avcı'nın maddi sıkıntılar nedeniyle kirasını bile ödeyemediği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

“ÖLÜMÜM DUYULACAK” DEMİŞTİ

Ünlü sanatçının son yaptığı açıklamalarda "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dediği iddia edilmişti. İddianın sahibi ise Onur Akay'dı.

Avcı çıkan haberler nedeniyle Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldırmıştı. Öte yandan Avcı, sağlık durumunun iyi olduğunu ve üretmeye devam ettiğini söylemişti.

YILLAR SONRA MÜZİĞE DÖNDÜ

Ünlü ismin son hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken Avcı, Anılar adlı şarkıyı seslendirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Harika Avcı'nın son halini görenler; 'Kraliçe güzellik görsünler', 'Sizi yeniden görmek çok güzel umarım her şey istediğiniz gibi olur', 'Sonunda efsane Harika geri döndü', 'Çok güzelsin, çok özlemişiz', 'Muhteşem kadın çok özlenmişti', 'Klonlanmış olabilir mi?' gibi yorumlar yapıldı.