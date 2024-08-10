Harikasın İlke. Olimpiyatta finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda modern pentatlon branşında mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finale yükselme başarısı gösterdi.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Versay Sarayı’nda gerçekleştirilen modern pentatlon yarı final B grubu müsabakalarında, Özyüksel Mihrioğlu eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277 ve koşu-atışta 606 puan toplayarak toplamda 1392 puanla 7. sırayı elde etti.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 5. olan milli sporcunun final mücadelesi yarın TSİ 12.00’de başlayacak.
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