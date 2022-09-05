﻿Seferovic gol attığını sanıyor!

Galatasaray, Gaziantep FK'yı zor da olsa 2-1 yenmeyi başardı.

Galatasaray'ın galibiyet golü 90+1'de geldi. Boey'in pasında Yunus'un şutunda top kaleci Günay'dan döndü. Seferovic vurdu, yine Günay kurtardı. Dönen top Kitsiou'ya çarpıp ağlara gitti.

Ancak Seferovic, bu golü kendisinin attığını sandı. Maçtan sonra da yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Bu akşam burada gol atmam çok önemliydi. Takım olarak 3 puanı aldık. Hep beraber bunu en iyi gerçekleştirdik. Çok zor bir karşılaşmaydı. Özellikle kırmızı karttan sonra... Ama yapmamız gerekeni yaptık ve 3 puanımızı aldık" dedi.