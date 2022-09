Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın yerleşim birimlerinden tahliyeler sürüyor

Her şeye rağmen tahliye olmak istemeyenler de varTahliye süreci ise oldukça zorlu. Top atış sesleri altında tahliye bekleyen sivilleri almak için yola çıkan araçlar, bozuk yollarda olabildiğince süratli gitmek zorunda. Zira her an top veya roket atışına hedef olma riski bulunuyor.Cephe hattına yakın yerleşim birimlerine ulaşan Ukraynalı gönüllüler, kendilerine tahliye için verilen adresleri tek tek dolaşıyor. Yaşlılar veya evlerini terk etmek istemeyenlerin bazıları, gönüllülerin ikna çabalarına rağmen tahliyeye yanaşmıyor.