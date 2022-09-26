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Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın yerleşim birimlerinden tahliyeler sürüyor

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın yerleşim birimlerinde yaşayan sivillerin tahliyeleri devam ediyor. Top atışı sesleri altındaki tahliyeler daha çok Ukraynalı gönüller tarafından yapılıyor.

Galeri Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 15:03
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Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın yerleşim birimlerinden tahliyeler sürüyor

Ukrayna ordusu bu ay başlattığı karşı saldırıda Harkiv bölgesinde 300'den fazla yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldı.Harkiv bölgesinin bazı bölgelerinde Oskil Nehri'nin doğusuna savunma hattı kurduğu söylenen Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar sürüyor. Çatışmalar nedeniyle bölgedeki sivillerin bazıları evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

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Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın yerleşim birimlerinden tahliyeler sürüyor

Evlerinden ayrılan siviller, Harkiv bölgesine göre daha güvenli olan Ukrayna'nın diğer yerlerine tahliye ediliyor. Tahliyeler daha çok Ukraynalı yardım kuruluşlarınca yapılıyor.Ukraynalı yardım kuruluşu "Help People" ekibi de cephe hattına yakın bölgelerdeki sivillerin tahliyesinde önemli rol oynuyor.

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Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın yerleşim birimlerinden tahliyeler sürüyor

Her şeye rağmen tahliye olmak istemeyenler de varTahliye süreci ise oldukça zorlu. Top atış sesleri altında tahliye bekleyen sivilleri almak için yola çıkan araçlar, bozuk yollarda olabildiğince süratli gitmek zorunda. Zira her an top veya roket atışına hedef olma riski bulunuyor.Cephe hattına yakın yerleşim birimlerine ulaşan Ukraynalı gönüllüler, kendilerine tahliye için verilen adresleri tek tek dolaşıyor. Yaşlılar veya evlerini terk etmek istemeyenlerin bazıları, gönüllülerin ikna çabalarına rağmen tahliyeye yanaşmıyor.

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Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın yerleşim birimlerinden tahliyeler sürüyor

Tahliye edilmek isteyenler ise yanlarına alabildikleri birkaç parça valiz ile minibüsle bölgeden alınarak Harkiv bölgesindeki Şevçenkove şehrine getiriliyor. Yapılan kimlik kontrolünün ardından tahliye edilen siviller önce Harkiv şehrine daha sonra gitmek istedikleri bölgelere doğru yola çıkıyor. Tahliye edilenlerin bazıları yaşadıkları stres ve korkunun etkisiyle göz yaşlarını tutamıyor.Eşi ve 2 çocuğuyla tahliye edilen İvan Rezniçenko, yaşadıkları bölgenin çatışmalar nedeniyle tehlikeli hale geldiğini bu nedenle de evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

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Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın yerleşim birimlerinden tahliyeler sürüyor

Ayrılırken her şeylerini geride bırakmak zorunda kaldıklarını dile getiren Rezniçenko, çatışmaların son bulmasını ve evine geri dönmeyi umut ettiğini söyledi.Sivillerin tahliyesinde gönüllü yer alan Maksim Marşelko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeden ayrılmak isteyenlerin kendilerine başvurduğunu ve bu kişileri giderek adreslerinden aldıklarını belirtti."Hepimiz korkarsak bu insanlara kim yardım edecek?"Tahliye operasyonlarında gönüllü olarak yer aldığını ifade eden Marşelko, "İnsanların yardıma ihtiyacı var ve bizim de görevimiz onlara yardım etmek." dedi.Günlük ortalama 50-60 kişiyi tahliye ettiklerini, duruma göre bu sayının da değiştiğini dile getiren Marşelko, tahliyeler sırasında riskleri göze aldıklarını kaydetti.Kendileri için önemli olanın tahliye bekleyen insanların hayatı olduğunu vurgulayan Marşelko, "Hepimiz korkarsak bu insanlara kim yardım edecek?" ifadesini kullandı.(AA)

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