Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın yerleşim birimlerinden tahliyeler sürüyor

Ayrılırken her şeylerini geride bırakmak zorunda kaldıklarını dile getiren Rezniçenko, çatışmaların son bulmasını ve evine geri dönmeyi umut ettiğini söyledi.Sivillerin tahliyesinde gönüllü yer alan Maksim Marşelko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeden ayrılmak isteyenlerin kendilerine başvurduğunu ve bu kişileri giderek adreslerinden aldıklarını belirtti."Hepimiz korkarsak bu insanlara kim yardım edecek?"Tahliye operasyonlarında gönüllü olarak yer aldığını ifade eden Marşelko, "İnsanların yardıma ihtiyacı var ve bizim de görevimiz onlara yardım etmek." dedi.Günlük ortalama 50-60 kişiyi tahliye ettiklerini, duruma göre bu sayının da değiştiğini dile getiren Marşelko, tahliyeler sırasında riskleri göze aldıklarını kaydetti.Kendileri için önemli olanın tahliye bekleyen insanların hayatı olduğunu vurgulayan Marşelko, "Hepimiz korkarsak bu insanlara kim yardım edecek?" ifadesini kullandı.(AA)