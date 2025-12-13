Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan ve 1700’lü yıllarda dikildiği bilinen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da koruma altına alınan çınar kış aylarında da başka bir güzelliğe bürünüyor.

Kurşunlu Camii bahçesinde bulunan çınar nedeniyle, cami "Çınarlı Cami" olarak anılırken, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kurşunlu Camii bahçesinde bulunan çınar ağacı, 300 yılı aşkın süredir zamana meydan okurken, kış aylarında da farklı bir güzelliğe bürünüyor.