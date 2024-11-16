Harris Harris'in bağış çabaları sürüyor

Kamala Harris'in başkanlık kampanyası, Donald Trump’a karşı alınan yenilginin ardından Demokrat Parti’nin bağış operasyonuyla 1 milyar dolardan fazla topladı. Ancak Harris, seçim sonrasında da bağış çağrılarını sürdürüyor. Kampanya borç ödemesi yerine, Cumhuriyetçi başkan seçilen Trump’ın kabine tercihleri ve hâlâ sonuçlanmamış Kongre seçimlerine odaklanan mesajlarla bağışçılardan destek istiyor.

Küçük Bağışçılara Yoğunlaşan Kampanya

Demokrat Parti, Harris destekçilerinin e-posta listesine sıkça mesaj göndererek, küçük miktarlarda bağış yapabilecek kişilere ulaşıyor. Michigan’dan Demokrat stratejist Adrian Hemond, kampanyanın seçim sonrası bağış toplamaya devam ettiğini belirtiyor. Büyük bağışçılara da bireysel çağrılar yapıldığı ifade ediliyor. Parti kaynakları, Harris kampanyasının mali durumunun belirsizliğini koruduğunu ve son faturaların ödenmesi gerektiğini söylüyor.

Trump Kabinesi ve 2026 Seçim Hazırlıkları

Kampanya, Trump’ın Adalet Bakanı olarak Florida Cumhuriyetçisi Matt Gaetz’i atamasını eleştiren mesajlar yayımladı. “Harris Mücadele Fonu” adı altında yapılan bağış çağrılarında, Trump’ın siyasi intikam planlarına karşı Demokratların mücadele etmesi gerektiği vurgulandı. Harris kampanyasının baş finans sorumlusu Patrick Stauffer, seçim günü itibarıyla kampanyanın borçsuz olduğunu ve gelecekte de borç bildirilmesinin beklenmediğini belirtti.

Fon Dağılımı ve Gelecek Stratejileri

“Harris Mücadele Fonu” üzerinden yapılan bağışların büyük kısmı Demokratik Ulusal Komite’ye (DNC) aktarılıyor. Fon, Harris kampanyası ile DNC arasında ortak bir finansman mekanizması sunuyor. Ancak bağışların bir kısmı eyalet partilerine ve kampanyanın yeniden sayım hesabına yönlendiriliyor. Parti yetkilileri, Harris kampanyasının açıklarını kapatmak için DNC’nin fon sağlayıp sağlamayacağını henüz kesinleştirmedi.

Demokratlar, Trump yönetimine karşı muhalefet stratejisi ve 2026 ara seçimlerine hazırlanırken kaynaklarını yeniden düzenlemeyi amaçlıyor. Bu süreçte Harris ve Demokrat Parti’nin bağış çağrılarının devam etmesi bekleniyor.