Harris ile Trump canlı yayında kapıştı! Tokalaşmaları bile olay oldu

ABD’de başkanlık yarışı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın karşı karşıya geldiği ilk münazara ile hız kazandı.

Salı günü gerçekleştirilen 90 dakikalık tartışma programı, adayların birbirine zıt politikaları ve sert söylemleriyle dikkat çekti. Uzmanlara göre münazaranın kazananı, özellikle ilerleyen dakikalarda üstünlüğünü gösteren Kamala Harris oldu.

SÜRPRİZ EL SIKIŞMA

İki adayın el sıkışarak başladığı programın başlangıcında, Harris ekonomiyle ilgili bir soruya net bir yanıt veremeyince gerilimli anlar yaşanırken, kısa süren zorlu başlangıcın ardından, Harris özellikle Trump'ın başkanlık kariyerine ve politikalarına dair eleştirileriyle ön plana çıktı. Trump’ın kürtaj sınırlamaları ve yasal sorunları üzerine odaklanan Harris, eski başkanın zayıf noktalarını vurgulayarak tartışmanın yönünü belirledi. Harris’in esprili bir dille Trump’ın mitinglerini eleştirmesi de dikkat çekti.

TRUMP’IN GÖÇMEN SÖZLERİ GERGİNLİK YARATTI

Münazara sırasında en çok tartışılan konulardan biri de göçmenlik oldu. Trump’ın Ohio'da yaptığı bir konuşmada Haitili göçmenlerin yerel halkın evcil hayvanlarını yediği yönündeki asılsız iddiası, Harris’in bu sözleri “aşırılık” olarak nitelendirmesine neden oldu. Harris’in sakin ve mizahi yaklaşımı, Trump’ın ise sinirli tepkisi bu bölümde öne çıkan anlar arasında yer aldı.

Trump, “11 milyon göçmeni nasıl göndereceksiniz?” sorusuna "Onlar sebebiyle suç oranı çok daha yüksek, şu an Venezuela gibi ülkeler geri dönmeyin yoksa sizi öldürürüz dediler. Bu tarihin en büyük hatalarından biri olarak geçecek tarihe, ülkemizin kumaşını zedeliyorlar. Milyonlarca insanı aldılar, dünyanın dört bir tarafında suç oranı düştü, burada fırladı. Ve ben buna göç suçu demek istiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Trump, konuya ilişkin “Springfield'deki kaçak göçmenler köpekleri yiyorlar, gelen insanları, kedileri yiyorlar... Orada yaşayan insanların evcil hayvanlarını yiyorlar" dedi.

Harris bu sözlerin edildiği sırada Trump’ı ti ye alan bakışlarıyla dikkat çekti

VATANDAŞLIĞI OLMAYANLARA OY KULLANDIRILDIĞI İDDİASI

Münazarada Trump, Harris destekçilerine şöyle seslendi: “Ülkemize gelen yasadışı göçmenlerin birçoğuna oy kullandırmaya çalışıyorlar. Bunlar İngilizce bile konuşamıyorlar. Çoğu şu anda hangi ülkede olduklarını bile bilmiyorlar. Muhafazakarlar bu insanlar onlara oy kullandırmaya çalışıyor. İşte Biden’ın ABD kapılarını açıp ülkemize gelmelerine izin vermelerindeki asıl neden bu.”

Harris, Trump’un bu iddiaları karşısında gülümsedi ve “Buna dair hiçbir kanıt olmadığı gibi, vatandaş olmayanların bu ülkede oy kullandığına dair de hiçbir kanıt yok. Varsa belgesi çıkartsın” dedi.

HARRIS TRUMP'I KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Irkçılık ve cinsiyetçilik tartışmaları da münazaranın hararetli geçtiği bölümlerden biri oldu. Harris, Trump’ı Amerikan toplumunu ırksal açıdan bölen söylemleri nedeniyle eleştirirken, Trump bu suçlamaları reddetti.

Harris ayrıca Trump’ın geçmişte karşılaştığı cinsel saldırı iddiaları ve yasal davalara da atıfta bulunarak, eski başkanın ahlaki duruşunu sorguladı. Trump ise tüm bu iddiaları, Demokratların organize ettiği bir komplo olarak nitelendirdi.

6 OCAK'TA YAŞANANLAR SORULDU

Öte yandan 6 Ocak’ta yaşanan olaylar hakkında da açıklama yapan Trump, “6 Ocak 2021 günü yaptıklarınızdan pişman mısınız?” sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi.

O gün yaşananlarla bir ilgisi olmadığını savunan Trump, “Ben barışçıl ve vatansever şekilde konuşma yapacağım dedim. O insanlara çok kötü davranıldı. Benim o gün olanlarla bir ilgim yok, sadece konuşma yapacağımı söyledim” dedi.

Harris ise Trump’ın konuşması sonrası “6 Ocak'ta bende oradaydım, seçilmiş başkan yardımcısıydım ve senatördüm. Trump, bir çeteyi Kongre'ye yönlendirdi, ülkemizin başkentini yok etmek için yönlendirdi. Bu yüzden Senato'da iddianame hazırlandı. Aday olan Donald Trump, bu seçim sırasında bir kan gölü olacağını söyledi. Yeni bir sayfa açalım, geçmişe dönmeyelim” açıklamasını yaptı.

KÜRTAJ KONUSUNDA HARRIS ÖNE ÇIKTI

Kürtaj tartışmalarında Harris’in tutkulu savunması, münazaranın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Kadınların kürtaj hakkını savunan Harris, Trump’ın ulusal bir kürtaj yasağı getirebileceğini öne sürdü. Trump bu iddiayı reddetmesine rağmen, Harris’in özellikle acil tıbbi bakım alamayan kadınların durumlarına dikkat çekmesi, izleyiciler üzerinde büyük etki yarattı.

EKONOMİ TARTIŞMALARINA HARRIS DAMGASINI VURDU

Münazaranın son bölümünde ekonomi, dış politika ve göçmenlik konuları ele alındı. Harris, Trump’ın ekonomi politikalarını eleştirerek, özellikle ithal ürünlere yüksek gümrük vergisi uygulama planını yanlış bulduğunu söyledi.

Trump ise Biden yönetimini ekonomik sıkıntılar ve enflasyonla suçlayarak, kendi döneminde işsizliğin ve pandeminin daha iyi yönetildiğini iddia etti. Ancak Harris, Trump’ın ekonomik mirasının işsizlik ve pandemi ile mücadelede başarısız olduğunu savundu.

"DÜNYA LİDERLERİ TRUMP'A GÜLÜYOR"

Harris, Trump'a dünya liderlerinin kendisine güldüğünü ve askeri liderlerin onu “rezil” olarak nitelendirdiğini söyleyerek, Trump’ı “zayıf” ve “yanlış” olarak niteledi.

ANKETLERDE HARRIS ÖNDE

Münazaranın ardından yapılan ilk anketler, Harris’in performansının izleyiciler arasında daha olumlu karşılandığını gösterdi. Harris, sakin ve stratejik yaklaşımıyla Trump’ı sinirlendirmeyi başardı. Canlı yayın sonrasında yapılan anketlerde Harris %63, Trump ise %37 oranında destek aldı.

CNN tarafından yapılan ankete göre ise, tartışma izleyicilerinin çoğunluğu Harris'in sahnede Trump'tan daha iyi performans gösterdiğini söyledi.