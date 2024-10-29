Harris'i tedirgin eden karar: Beyaz Saray'ın eski stratejisti Steve Bannon serbest bırakıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyasının baş stratejisti olan Steve Bannon, seçimlere bir hafta kala federal hapisten tahliye edilerek sağcı medya platformunun başına geri dönmeye hazırlanıyor. Temmuz ayında Connecticut’taki Federal Düzeltme Kurumu'na teslim olan Bannon, mahkumiyetine rağmen Trump’ı desteklemeye devam edeceğini ve “War Room” adlı podcast programının Trump tabanını etkilemeyi sürdüreceğini belirtmişti.

Bannon, hapisten çıktığı salı sabahı erken saatlerde kızı Maureen tarafından karşılandı ve aynı gün “War Room” programını sunması bekleniyor. 2022’de ABD Kongresi’nin 6 Ocak 2021’deki Capitol saldırısını soruşturan komitesine ifade vermeyi reddettiği için Kongre’ye itaatsizlikten iki ayrı suçtan mahkum edilmişti. Halen mahkumiyetine itiraz eden Bannon’un, çıkışıyla beraber medya dünyasında yeniden yankı uyandırması bekleniyor.

MAGA Platformu Bannon Olmadan Zor Günler Geçirdi

Bannon’un hapse girmesiyle birlikte sağcı popülistlerin en güçlü sesi olarak kabul edilen “War Room” programı, izleyici kitlesini kaybetmeye başlamıştı. Bannon hapishaneye girmeden önce Apple’ın en iyi podcast listelerinde üst sıralarda yer alan program, temmuz ayının başlarında bu sıralamalardan düşmüştü. Ancak, Bannon’un geri dönme hazırlıkları yaparken programın yeniden popülerliğini kazanabileceğine dair bazı işaretler gözlemleniyor.

Medya gözlemcisi ve Media Matters’ın hızlı yanıt müdür yardımcısı Madeline Peltz, Bannon’un yokluğunda programın eskisi gibi etkili olamadığını belirtti. Bannon’un, Trump’ın seçim sonrası bir mağlubiyetle karşı karşıya kalması durumunda, seçim inkârcılığı söylemlerinde başı çeken bir ses olacağı tahmin ediliyor.

Peltz, “Bannon’un izleyicisini yeniden mobilize etmesi biraz zaman alacak. Seçimden bir hafta öncesi bunun için yeterli bir süre değil, ancak seçim sonrası kaos beklentisinde yüksek bir ivme kazanacağını göreceğiz,” dedi.

Tabanı Harekete Geçirme Gücü

“War Room” podcast’i her ne kadar Trump tabanını etkileyen bir araç olarak görülse de, Edison Research tarafından yapılan podcast analizine göre, Bannon’un dinleyici kitlesinin yarısı Cumhuriyetçi seçmenlerden oluşurken, üçte biri bağımsızlardan meydana geliyor. Bu geniş yelpaze, Bannon’un etkisinin sadece Trump yanlıları ile sınırlı olmadığını gösteriyor.

Bannon’un yokluğunda podcast programı bir dizi yedek sunucu ile devam etti ve Bannon’un dönüşünü kutlamak amacıyla Mike Lindell gibi seçim komplo teorisyenleri dinleyicilere çeşitli indirim fırsatları sundu. Podcast’in konuk sunucularından Natalie Winters, “Stephen K. Bannon’un serbest kalmasına 24 saatten az bir süre kaldı. Burada, ‘War Room’da MAGA’nın vaazlarını vermeye devam edecek,” diyerek dinleyicilere Bannon’un dönüşünü duyurdu.

Bannon’un platformunu canlandırmak ve Trump’ın seçmen kitlesini yeniden mobilize etmek için sıkça kullandığı retorik, 2020’de “Stop the Steal” (Çalmayı Durdur) hareketinde erken bir ses olarak biliniyor. Bannon, Mayıs ayında yaptığı bir yayında, “Bu seçimi çalmak için her şeyi yapacaklar,” diyerek 2020 başkanlık seçimlerinin çalındığı iddiasını yinelemişti.